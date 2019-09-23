بالفيديو: الطفلة بتول شهيدة الروتين الحكومي

شهيدة الروتين الحكومي، بتول المصابة بانحراف في العمود الفقري كانت تحتاج الى عملية جراحية عاجلة ولم تجد سوى اهل الخير والمتبرعين ملاذا لجمع مبلغ عمليتها الجراحية.
والد الطفلة بتول يقول ودموعه تملأ عينيه. ما الذنب الذي اقترفه كي يعاقب بموت ابنته بدون أي مبرر منطقي؟ وطلب الوالد الحكومة الاتحادية بمعاقبة المقصرين الذين قتلوا بتول بقوانينهم التي لا تسري الا على فقراء العراق.
ومع ان وفاة بتول قد خلق موجة من الغضب العارم في محافظة ذي قار، ووزارة الصحة نتيجة الإهمال وسوء المعاملة، تساءل ناشطون عن حال أبناء المسؤولين لو تعرضوا لذات الموقف. فهل سيطبق عليهم حد القوانين كما طبق على بتول الحالمة بحياة في بلد تنتشر فيه مظاهر الموت؟
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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