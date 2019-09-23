بالفيديو: الطفلة بتول شهيدة الروتين الحكومي

وكان من المقرر اجراء العملية خارج العراق بعد تنصل وزارة الصحة والحكومة الاتحادية عنها، وبعد التي واللتيا فوجئ ذوو بتول بمنعها من السفر من مطار بغداد بحجة عدم وجود موافقات للسفر من أجهزتها الطبية المرافقة. فذهبت الى بارئها ناقمة على من سلبها الحياة.والد الطفلة بتول يقول ودموعه تملأ عينيه. ما الذنب الذي اقترفه كي يعاقب بموت ابنته بدون أي مبرر منطقي؟ وطلب الوالد الحكومة الاتحادية بمعاقبة المقصرين الذين قتلوا بتول بقوانينهم التي لا تسري الا على فقراء العراق.

ومع ان وفاة بتول قد خلق موجة من الغضب العارم في محافظة ذي قار، ووزارة الصحة نتيجة الإهمال وسوء المعاملة، تساءل ناشطون عن حال أبناء المسؤولين لو تعرضوا لذات الموقف. فهل سيطبق عليهم حد القوانين كما طبق على بتول الحالمة بحياة في بلد تنتشر فيه مظاهر الموت؟



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