نائب: نسعى لتشريع قوانين متكاملة لا تحتاج لتعديل بالمستقبل

أعلن النائب عن تحالف صادقون محمد البلداوي، الاثنين، سعي مجلس النواب لتشريع قوانين رصينة متكاملة لاتوجد فيها ثغرات او اشكاليات او بحاجة لتطوير كي لا يضطر لتعديلها مستقبلا كما حصل بالدورات السابقة.
واضاف البلداوي، ان "مجلس النواب يسعى لتشريع قوانين رصينة متكاملة لاتوجد فيها ثغرات او اشكاليات او بحاجة لتطوير بغية مواكبة الواقع ما يجعلنا مستقبلا بحاجة الى تعديلها كما حصل في المرات السابقة لعدد كبير جدا من القوانين".
ولفت البلداوي، أن "قانون الضمان الصحي اضافة الى مشروع التعديل الثاني لقانون رقم 20 لسنة 2009 الذي يختص بالشهداء وضحايا الارهاب والعمليات العسكرية وهما يشكلان اهمية للعمل في مجال التعويضات والصحة والعدالة المجتمعية يتم التركيز عليهما، اضافة الى وجود مساعي لادراج قوانين اخرى مهمة كالمحكمة الاتحادية وقوانين الصناعة الحربية وغيرها بالجلسات المقبلة".
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