تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الامني لـ ٥٢٢٢ من موظفي المديرية

اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة نينوى، الاثنين، عن ورود سلامة الموقف الامني لـ ٥٢٢٢ من موظفيها، موضحة انها تتابع هذا الملف بشكل مستمر.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم الاعلان عن " سلامة الموقف الامني لـ ٥٢٢٢ من الموظفين ضمن الوجبة 43"، مبينة انها "تتابع هذا الملف بشكل مستمر لغاية استكمال كافة الأسماء لضمان الحصول على مستحقاتهم المالية".
واضافت انها "تسعى لحسم هذا الموضوع المهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين حقوق الكوادر التربوية لديها"، مؤكدة ان "المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الاستقرار التربوي ووضع الاستعدادات الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد، فيما يخص تهيئة الابنية المدرسية وتجهيز المدارس بالمقاعد المدرسية والكتب المنهجية".
واشارت الى "استمرار العمل الجاد للنهوض بالواقع التربوي".
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