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خبير قانوني يكشف تفاصيل الحكم الصادر في قضية تزوير اوراق درجال

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2019-09-23 | 13:42

خبير قانوني يكشف تفاصيل الحكم الصادر في قضية تزوير اوراق درجال

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كشف الخبير القانوني، المحامي طارق الشرع، تفاصيل الحكم الصادر في قضية تزوير اوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم.
واصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم لالثنين، حكماً على امين سر اتحاد الكرة صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير بالحبس لمدة سنة و6 اشهر بخصوص قضية التزوير الخاصة بعدنان درجال.

وقال الشرع في حديث للسومرية نيوز، إن "المحكمة اصدرت حكمها على المتهمين بناءً على اربع قضايا، اثنان تزوير واثنان سوء استعمال وتم الحكم بسنة على قضية التزوير وستة اشهر على سوء استخدام الاوراق الرسمية".


واوضح ان "العقوبة الاشد وهي سنة، ستطبق اولاً وبما ان الحكم بالتعاقب فسيكمل المتهمون السنة ومن ثم العقوبة الباقية".

وفيما يخص الحكم على عضو لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد، وليد طبرة، بين الشرع ان "غياب وليد طبرة هو من أجل النطق بقضيته على ان يتم الحكم عليه غيابياً في حالة استمرار هروبه من العدالة".

واكد الشرع بالقول، "رغم ان الحكم قابل للتمييز ولكن العقوبة لن تخفف بسبب وقائع الجريمة الدامغة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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