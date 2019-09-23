افاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن قاسم الاعرجي ادى اليمين الدستوري نائبا في البرلمان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قاسم الاعرجي ادى خلال جلسة مجلس النواب الخامسة المنعقدة اليوم، اليمين الدستوري نائبا في البرلمان".
يذكر ان مجلس النواب عقد الوم جلسته الخامسة من السنة التشريعية الثانية برئاسة محمد الحلبوسي، حيث تضمن جدول اعمال الجلسة 11 فقرة ابرزها التصويت على مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.
كانت هذه تفاصيل خبر قاسم الاعرجي يؤدي اليمين الدستوري نائبا في البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.