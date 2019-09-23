قاسم الاعرجي يؤدي اليمين الدستوري نائبا في البرلمان

افاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن قاسم الاعرجي ادى اليمين الدستوري نائبا في البرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قاسم الاعرجي ادى خلال جلسة مجلس النواب الخامسة المنعقدة اليوم، اليمين الدستوري نائبا في البرلمان".

يذكر ان مجلس النواب عقد الوم جلسته الخامسة من السنة التشريعية الثانية برئاسة محمد الحلبوسي، حيث تضمن جدول اعمال الجلسة 11 فقرة ابرزها التصويت على مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.