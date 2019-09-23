مجلس النواب يعقد جلسته الخامسة من السنة التشريعية الثانية

أفاد مصدر نيابي، الاثنين، بأن مجلس النواب عقد جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي، وعرض تقرير لجنة الأمن والدفاع فيما يتعلق بالحوادث الأمنية، وتقرير ومناقشة مشروع قانون استيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير الزراعية".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد أيضاً، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، والقراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التميز، والقراءة الأولى لمقترح قانون مناهضة التعذيب، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (57) لسنة 2004".

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