انتخاب 'خالد الجشعمي' نائبا لرئيس لجنة النزاهة

أفاد مصدر برلماني، الاثنين، بانتخاب النائب خالد الجشعمي نائبا لرئيس لجنة النزاهة النيابية وعبد الامير المياحي مقررا لها. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة النزاهة انتخبت النائب خالد الجشعمي نائبا لرئيس اللجنة ثابت العباسي". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "اللجنة انتخب ايضا مقررا للجنة وهو النائب عبد الأمير المياحي".



وانتخبت اللجنة في وقت سابق من، اليوم الاثنين، النائب ثابت العباسي رئيسا للجنة النزاهة النيابية. وانتخبت اللجنة في وقت سابق من، اليوم الاثنين، النائب ثابت العباسي رئيسا للجنة النزاهة النيابية. واعلن النائب علي الصجري، امس الاحد، تخليه عن رئاسة لجنة النزاهة النيابية، فيما اشار الى ان الدور الرقابي البرلماني "ميت سريرياً".

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