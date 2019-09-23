مسلحون يقتلون 7 أشخاص في شمال بغداد









اسماء السيد - بغداد: أعلنت مصادر أمنية عراقية الأحد مقتل سبعة أشخاص بينهم أربعة من أفراد عائلة واحدة في ثلاثة هجمات متفرقة في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد، التي أعلنت القوات الأمنية مؤخرا تطهيرها من خلايا "الجهاديين" النائمة.

وقال ضابط في الشرطة العراقية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزل أحد عناصر الحشد العشائري في منطقة النباعي التابعة لقضاء الطارمية، وقتلوه مع زوجته وابنه ووالدته".

وفي حادث منفصل آخر، قتل عنصر آخر من الحشد العشائري في هجوم مسلح وقع فجراً، بحسب المصدر نفسه.

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وأنهت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي، مؤخرا عملية أمنية واسعة لتطهير قضاء الطارمية، لكن الهجمات لم تتوقف.

من جهة أخرى، تعرض موقع للجيش العراقي ليل السبت الأحد، إلى إطلاق نار برصاص قناص، أدى إلى مقتل جنديين، وفق مصدر أمني.

وانخفض معدل العنف في عموم البلاد بشكل كبير بعد معارك دامية خاضتها القوات العراقية على مدى ثلاث سنوات تمكنت خلالها من تحقيق "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

لكن التنظيم ما زال قادراً على تنفيذ هجمات بين فترة وأخرى، بينها الاعتداء بعبوة ناسفة، والذي أودى بحياة 12 شخصا شمال مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة جنوب بغداد.