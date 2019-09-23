داعش يتبنى تفجير كربلاء الجمعة









اسماء السيد - بيروت: تبنى تنظيم الدولة الاسلامية السبت تفجير عبوة ناسفة استهدف الجمعة حافلة صغيرة في مدينة كربلاء جنوب بغداد واسفر عن مقتل 12 شخصا.

وقال التنظيم المتطرف في بيان مقتضب على حسابه على تطبيق تلغرام إن "جنود الخلافة" استهدفوا "حافلة لزوار الرافضة المشركين في مدخل مدينة كربلاء بتفجير عبوة ناسفة"، لافتا الى "هلاك عشرة مشركين وإصابة سبعة آخرين".

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وكثيراً ما كانت كربلاء، المدينة المقدسة لدى الشيعة والتي تبعد 100 كلم جنوب العاصمة العراقية، تتعرّض لتفجيرات وهجمات من الجهاديين الذين كانوا يعتبروها هدفهم الاول، غير أنّ الاوضاع الأمنية تحسّنت في السنوات الأخيرة وباتت الهجمات في المدينة نادرة للغاية.

لكن خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية الذي اندحر رسمياً من العراق في نهاية 2017 تواصل تنفيذ هجمات وتفجيرات في أنحاء مختلفة من البلاد تستهدف بشكل أساسي الشيعة.

ويأتي التفجير بعد عشرة أيام من توافد مئات آلاف الشيعة إلى كربلاء، ولا سيما من إيران المجاورة للعراق، لزيارة مقام الإمام الحسين في ذكرى عاشوراء.