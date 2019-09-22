المرور تعلن اعفاء ثلاث فئات من الفحص الطبي باجازة السوق

اعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، اعفاء الضابط والمنتسب والجندي من شرط الفحص الطبي الخاص باجازة السوق. وقال إعلام المرور في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حسب امر وتوجيه مدير المرور العام تم اعفاء الضابط والمنتسب والجندي من شرط الفحص الطبي الخاص باجازة السوق كونهم قد اجروا الفحص بشكل مستمر عند اجراء معاملات الترقية والعلاوة".



وكانت مديرية المرور العامة دعت، في (2 أيلول 2019)، المشمولين بالحصول على إجازات السوق للمراجعة تفادياً لأي زخم مستقبلا، مبينةً أنه عند دخول قانون المرور حيز التنفيذ الشهر المقبل فأن عدد طالبي إجازة السوق سيزداد.

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