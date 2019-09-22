اعتقال متهم بقتل مفوض شرطة في كركوك

افاد مصدر امني، الاحد، باعتقال متهم بقتل مفوض شرطة في كركوك. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مديرية مكافحة اجرام كركوك تلقي القبض على متهم لقيامه بقتل مفوض شرطة منسوب الى قيادة شرطة محافظة كركوك". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم ضبط المسدس الذي استخدمه الجاني في ارتكاب الجريمة واجري كشف الدلالة من قبل قاضي التحقيق المختص وتم توقيفه وفق احكام المادة ( 406 ) ق.ع".

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