نجما اسود الرافدين يتلألآن في سماء أميركا

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2019-09-22 | 15:57
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قدم لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم، جستن ميرام وعلي عدنان، اداءً كبيراً في مباراة فريقيهما الاخيرة في الدوري الاميركي MLS.
وحصل ميرام على تقييم 7.5 من 10، حيث بلغت نسبة تمريراته الناجحة 79% ونجح في اربعة مراوغات وسدد تسديدة واحدة خلال 95 دقيقة لعب.
اما علي عدنان، فهو الاخر نجح في المساهمة بانقاذ فريقه فانكوفر وايتكابس من خسارة محققة امام كولمبوس كرو، حين صنع هدف فريقه من عرضية مليمترية في الدقيقة 93.
وحصد عدنان تقييماً بـ7.1 من 10، إذ تمكن من تحقيق 3 التحامات ناجحة وفاز في صراعين بالهواء، وحصل على لقب رجل المباراة بالنسبة لفريقه.
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