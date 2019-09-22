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نجما اسود الرافدين يتلألآن في سماء أميركا

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2019-09-22 | 15:57

نجما اسود الرافدين يتلألآن في سماء أميركا

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قدم لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم، جستن ميرام وعلي عدنان، اداءً كبيراً في مباراة فريقيهما الاخيرة في الدوري الاميركي MLS.
ونجح ميرام في تسجيل هدف لفريقه اتلانتا يونايتد أمام فريق سان خوسيه، حين سدد كرة ارضية من على قوس منطقة الجزاء استقرت في الشباك عند الدقيقة الرابعة من المباراة التي انتهت بفوز اتلانتا بنتيجة 3-1.

وحصل ميرام على تقييم 7.5 من 10، حيث بلغت نسبة تمريراته الناجحة 79% ونجح في اربعة مراوغات وسدد تسديدة واحدة خلال 95 دقيقة لعب.

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اما علي عدنان، فهو الاخر نجح في المساهمة بانقاذ فريقه فانكوفر وايتكابس من خسارة محققة امام كولمبوس كرو، حين صنع هدف فريقه من عرضية مليمترية في الدقيقة 93.

وحصد عدنان تقييماً بـ7.1 من 10، إذ تمكن من تحقيق 3 التحامات ناجحة وفاز في صراعين بالهواء، وحصل على لقب رجل المباراة بالنسبة لفريقه.

 


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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