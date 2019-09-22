نجما اسود الرافدين يتلألآن في سماء أميركا

ونجح ميرام في تسجيل هدف لفريقه اتلانتا يونايتد أمام فريق سان خوسيه، حين سدد كرة ارضية من على قوس منطقة الجزاء استقرت في الشباك عند الدقيقة الرابعة من المباراة التي انتهت بفوز اتلانتا بنتيجة 3-1.

وحصل ميرام على تقييم 7.5 من 10، حيث بلغت نسبة تمريراته الناجحة 79% ونجح في اربعة مراوغات وسدد تسديدة واحدة خلال 95 دقيقة لعب.

Advertisements