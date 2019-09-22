وزير الخارجية الأمريكي: مهمتنا بشأن بإيران هي تفادي حدوث حرب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أن مهمة بلاده بشأن إيران هي تفادي حدوث حرب. وقال مايك بومبيو لـ "فوكس نيوز صنداي" إن "المهمة المتعلقة بإيران هي تفادي حدوث حرب". وكانت العديد من وسائل الغعلام قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية اندلاع حرب بين أميركا وإيران.

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