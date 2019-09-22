واشنطن تخصص منحة مالية لمؤسسة تدعم الاقليات في اربيل

اعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الاحد، تخصيص منحة مالية لمؤسسة تدعم الاقليات في محافظة اربيل. وقالت الوكالة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم تخصيص منحة مالية جديدة بقيمة 6.8 مليون دولار لمؤسسة خدمات الإغاثة الكاثوليكية التي تعمل بالشراكة مع أبرشية الكلدان الكاثوليك في أربيل لدعم الأقليات العرقية والدينية والتي شردتها الإبادة الجماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي".



واضافت الوكالة، ان "هذه المنحة ستعمل على مساعدة الأسر المستضعفة على تلبية احتياجاتها الأسرية العاجلة وتخفيف وطأة عودتها إلى ديارها عند الإمكان".



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