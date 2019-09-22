مطار دبي: تأجيل وصول رحلتين جويتين على خلفية الاشتباه بنشاط طيران مسير

وقال متحدث باسم مطار دبي، في حديث نقلته وكالة "رويترز": "تم تعطل وصول بعض الرحلات لمدة قصيرة من 12:36 حتى 12:51 بتوقيت الإمارات من ظهر اليوم، نظرا للاشتباه بنشاط طيران مسير".

وأضاف المتحدث أن الحادث أسفر عن تغيير مسار رحلتين جويتين كان من المخطط أن تصلا إلى مطار دبي.