مطار دبي: تأجيل وصول رحلتين جويتين على خلفية الاشتباه بنشاط طيران مسير

أعلن مطار دبي الدولي عن تأجيل وصول رحلتين جويتين إليه، ظهر اليوم الأحد، على خلفية الاشتباه بنشاط طيران مسير فوقه.
وقال متحدث باسم مطار دبي، في حديث نقلته وكالة "رويترز": "تم تعطل وصول بعض الرحلات لمدة قصيرة من 12:36 حتى 12:51 بتوقيت الإمارات من ظهر اليوم، نظرا للاشتباه بنشاط طيران مسير".
وأضاف المتحدث أن الحادث أسفر عن تغيير مسار رحلتين جويتين كان من المخطط أن تصلا إلى مطار دبي.
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