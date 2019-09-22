ترامب: لا خطط للقاء مسؤولين إيرانيين في الأمم المتحدة

وفي تصريح صحفي قال ترامب في واشنطن إن لا خطط موضوعة حتى الآن لمقابلة المسؤولين الإيرانيين.

وأشار ترامب قائلا "كل الخيارات على الطاولة ولا يمكن استبعاد أي شيء، لكن لا نية لدي لعقد أي لقاء مع الإيرانيين".