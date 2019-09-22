ترامب: لا خطط للقاء مسؤولين إيرانيين في الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وفي تصريح صحفي قال ترامب في واشنطن إن لا خطط موضوعة حتى الآن لمقابلة المسؤولين الإيرانيين.
وأشار ترامب قائلا "كل الخيارات على الطاولة ولا يمكن استبعاد أي شيء، لكن لا نية لدي لعقد أي لقاء مع الإيرانيين".
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