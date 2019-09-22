وفد من 'هواوي' في النجف لبحث نصب منظومة كاميرات مراقبة في عموم المحافظة

وقال مكتب الياسري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "محافظ النجف الاشرف عقد اليوم إجتماعا مهما مع شركة هواوي للاتصالات والتي تعتبر الاولى على مستوى العالم بالاتصالات في مقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين".واضاف المكتب، أن "الياسري تباحث مع المعنيين في شركة هواوي من أجل تطوير البنى التحتية في محافظة النجف الاشرف في مجال الاتصالات وخصوصا تطوير ونصب منظومة الكاميرات والمراقبة في عموم المحافظة من أجل مواكبة التطور والتكنولوجيا في عالم الامن والخدمات".

وتابع المكتب، أن "الطرفين اتفقا على ارسال وفد رسمي من شركة هواوي لزيارة محافظة النجف الأشرف من أجل الاطلاع على منظومة الكاميرات والاتصالات وتطويرها بالقريب العاجل".

