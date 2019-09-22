اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الاحد، اتفاقه مع الجانب الصيني على ارسال وفد رسمي من شركة هواوي لزيارة المحافظة من أجل الاطلاع على منظومة الكاميرات والاتصالات وتطويرها.
وقال مكتب الياسري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "محافظ النجف الاشرف عقد اليوم إجتماعا مهما مع شركة هواوي للاتصالات والتي تعتبر الاولى على مستوى العالم بالاتصالات في مقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين".
واضاف المكتب، أن "الياسري تباحث مع المعنيين في شركة هواوي من أجل تطوير البنى التحتية في محافظة النجف الاشرف في مجال الاتصالات وخصوصا تطوير ونصب منظومة الكاميرات والمراقبة في عموم المحافظة من أجل مواكبة التطور والتكنولوجيا في عالم الامن والخدمات".
وتابع المكتب، أن "الطرفين اتفقا على ارسال وفد رسمي من شركة هواوي لزيارة محافظة النجف الأشرف من أجل الاطلاع على منظومة الكاميرات والاتصالات وتطويرها بالقريب العاجل".
واضاف المكتب، أن "الياسري تباحث مع المعنيين في شركة هواوي من أجل تطوير البنى التحتية في محافظة النجف الاشرف في مجال الاتصالات وخصوصا تطوير ونصب منظومة الكاميرات والمراقبة في عموم المحافظة من أجل مواكبة التطور والتكنولوجيا في عالم الامن والخدمات".
وتابع المكتب، أن "الطرفين اتفقا على ارسال وفد رسمي من شركة هواوي لزيارة محافظة النجف الأشرف من أجل الاطلاع على منظومة الكاميرات والاتصالات وتطويرها بالقريب العاجل".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من 'هواوي' في النجف لبحث نصب منظومة كاميرات مراقبة في عموم المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.