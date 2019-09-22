مجلس ذي قار يخصص مليار دينار لشراء الادوية الخاصة بالسرطان

قرر مجلس محافظة ذي قار، الأحد، تخصيص مليار دينار لشراء الأدوية الخاصة بمعالجة مرض السرطان المنتشر في المحافظة. وقال مراسل الخليج 365، إن مجلس محافظة ذي قار عقد جلسة استثنائية لمناقشة ظاهرة تفشي مرض السرطان بعد اعلان دائرة الصحة ان عدد الإصابات تجاوزت ٧٠٠٠ إصابة. وأضاف مراسلنا، أن المجلس قرر تخصيص مبلغ قدره مليار دينار لغرض شراء الأدوية الخاصة بمرض السرطان.



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