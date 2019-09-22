وزير خارجية مصر: تركيا وقطر تحرضان على مظاهرات 'داعمة للفوضى'

اتهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وسائل إعلام "تركية وقطرية" بالتحريض ضد الدولة المصرية عبر دعوتها للمشاركة في مظاهرات "داعمة للفوضى".
وأضاف أن هذا "التحريض" لن يلقى أية استجابة داخل مصر، مشيرا إلى أنه "ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية".
وأشار الوزير المصري إلى أنه تواصل مع عدد من وسائل الإعلام خلال تواجده في نيويورك للرد على ما روجته فضائيات بوجود تظاهرات في مصر، موضحا أنه "طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع".
وتشهد عدد من المدن المصرية منذ يومين تظاهرات ليلية تطالب بتنحي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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