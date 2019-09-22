التربية تُقرر السماح للطلبة المتغيبين بأداء الامتحانات

أعلنت وزارة التربية، الأحد، السماح للطلبة المتغيبين بأداء الامتحانات في اليوم الأخير من امتحانات الدور الثاني، مبينة أن ذلك يأتي حفاظاً على مستقبلهم الدراسي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر السماح للطلبة المتغيبين للصفوف غير المنتهية، بأداء الامتحانات في اليوم الأخير من امتحانات الدور الثاني" .
وأوضحت، أنه "تم السماح للطلبة المتغيبين في بعض ايام الامتحانات للدور الثاني (للكورسين الأول والثاني) للصفوف غير المنتهية بأداء امتحاناتهم حفاظاً على مستقبلهم الدراسي".
وأعلنت وزارة التربية، في (18 أيلول 2019)، السماح للطلبة المراحل غير المنتهية المكملين في الدور الأول والمتغيبين لليوم الأول والثاني أداء الامتحان في الدور الثاني.
وأوضحت، أنه "تم السماح للطلبة المتغيبين في بعض ايام الامتحانات للدور الثاني (للكورسين الأول والثاني) للصفوف غير المنتهية بأداء امتحاناتهم حفاظاً على مستقبلهم الدراسي".
وأعلنت وزارة التربية، في (18 أيلول 2019)، السماح للطلبة المراحل غير المنتهية المكملين في الدور الأول والمتغيبين لليوم الأول والثاني أداء الامتحان في الدور الثاني.
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