التربية تُقرر السماح للطلبة المتغيبين بأداء الامتحانات

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر السماح للطلبة المتغيبين للصفوف غير المنتهية، بأداء الامتحانات في اليوم الأخير من امتحانات الدور الثاني" .

وأوضحت، أنه "تم السماح للطلبة المتغيبين في بعض ايام الامتحانات للدور الثاني (للكورسين الأول والثاني) للصفوف غير المنتهية بأداء امتحاناتهم حفاظاً على مستقبلهم الدراسي".



وأعلنت وزارة التربية، في (18 أيلول 2019)، السماح للطلبة المراحل غير المنتهية المكملين في الدور الأول والمتغيبين لليوم الأول والثاني أداء الامتحان في الدور الثاني.