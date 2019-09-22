الثلاثاء موعد قرعة بطولة كاس العراق للدور 32

2019-09-22 | 13:08
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حددت لجنة المسابقة في اتحاد كرة القدم موعد قرعة بطولة كاس العراق للدور 32.
وقال عضو لجنة المسابقات شهاب احمد في بيان لاتحاد الكرة، ان "منافسات دور الـ32 ستنطلق في ايّام الفيفا دي المقبلة من ٧-١٥ من الشهر المقبل، على اعتبار ان الدوري الممتاز سيتوقف بسبب انشغال منتخبنا الوطني في منافسات التصفيات المزدوجة (كاس العالم واسيا)".
واضاف احمد، أن "اللجنة حددت يوم الثلاثاء موعدا لإجراء القرعة وبحضور جميع ممثلي اندية الدوري الممتاز، فضلا عن الاندية المتأهلة من منافسات الأدوار التمهيدية، وهي كل من الصادق والحر وبلد والمعقل والطوز والكفل وبني سعد والصوفية والنجمة وديالى وبابل والموصل".
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