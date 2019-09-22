الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

الثلاثاء موعد قرعة بطولة كاس العراق للدور 32

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-09-22 | 13:08

الثلاثاء موعد قرعة بطولة كاس العراق للدور 32

285 مشاهدة

حددت لجنة المسابقة في اتحاد كرة القدم موعد قرعة بطولة كاس العراق للدور 32.
وانتهت منافسات الأدوار التمهيدية لفرق الدرجة الاولى والثانية بمشاركة 48 فريقا، وقد تأهل 12 فريقا، فضلا عن فرق الدوري الممتاز، لذلك دعت لجنة المسابقات ممثلي الفرق للحضور الى مقر الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الواحدة ظهرا بغية اجراء قرعة الدور 32.

وقال عضو لجنة المسابقات شهاب احمد في بيان لاتحاد الكرة، ان "منافسات دور الـ32 ستنطلق في ايّام الفيفا دي المقبلة من ٧-١٥ من الشهر المقبل، على اعتبار ان الدوري الممتاز سيتوقف بسبب انشغال منتخبنا الوطني في منافسات التصفيات المزدوجة (كاس العالم واسيا)".

واضاف احمد، أن "اللجنة حددت يوم الثلاثاء موعدا لإجراء القرعة وبحضور جميع ممثلي اندية الدوري الممتاز، فضلا عن الاندية المتأهلة من منافسات الأدوار التمهيدية، وهي كل من الصادق والحر وبلد والمعقل والطوز والكفل وبني سعد والصوفية والنجمة وديالى وبابل والموصل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء موعد قرعة بطولة كاس العراق للدور 32 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا