الثلاثاء موعد قرعة بطولة كاس العراق للدور 32

وانتهت منافسات الأدوار التمهيدية لفرق الدرجة الاولى والثانية بمشاركة 48 فريقا، وقد تأهل 12 فريقا، فضلا عن فرق الدوري الممتاز، لذلك دعت لجنة المسابقات ممثلي الفرق للحضور الى مقر الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الواحدة ظهرا بغية اجراء قرعة الدور 32.وقال عضو لجنة المسابقات شهاب احمد في بيان لاتحاد الكرة، ان "منافسات دور الـ32 ستنطلق في ايّام الفيفا دي المقبلة من ٧-١٥ من الشهر المقبل، على اعتبار ان الدوري الممتاز سيتوقف بسبب انشغال منتخبنا الوطني في منافسات التصفيات المزدوجة (كاس العالم واسيا)".

واضاف احمد، أن "اللجنة حددت يوم الثلاثاء موعدا لإجراء القرعة وبحضور جميع ممثلي اندية الدوري الممتاز، فضلا عن الاندية المتأهلة من منافسات الأدوار التمهيدية، وهي كل من الصادق والحر وبلد والمعقل والطوز والكفل وبني سعد والصوفية والنجمة وديالى وبابل والموصل".

