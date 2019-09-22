النزاهة: ضبط متهمين بالتجاوز على أراضٍ لضحايا العمليات الإرهابية بنينوى

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، ضبط عدد من المتهمين بـ"التجاوز" على الأراضي العائدة ملكيتها لضحايا العمليات الإرهابية في محافظة نينوى، مبينة أن عملية الضبط تمت بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي.
وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم خلال العملية، التي نفذت استناداً لمذكرة قضائية، ضبط (15) آلية وشاحنة وأوليات ووصولات وسجلات مختلفة".
وتابعت، أن "الفريق قام بتنظيم محضر أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة المتهمين على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى؛ التي قررت توقيف المتهمين وفقا لأحكام المادة 444/11 من قانون العقوبات".
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