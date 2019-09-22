النزاهة: ضبط متهمين بالتجاوز على أراضٍ لضحايا العمليات الإرهابية بنينوى

وقالت الدائرة، إن "فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى في الهيئة انتقل إلى منطقة (قزة فخرة) الواقعة في الجانب الأيسر على طريق الموصل– كوير، وتمكن، بالتعاون مع لواء (30) التابع إلى هيئة الحشد الشعبي وقوات سوات، من ضبط (24) متهماً لقيامهم بأعمال حفر وتجاوز على الأراضي العائدة ملكيتها لضحايا العمليات الإرهابية من الشهداء والجرحى".وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم خلال العملية، التي نفذت استناداً لمذكرة قضائية، ضبط (15) آلية وشاحنة وأوليات ووصولات وسجلات مختلفة".

وتابعت، أن "الفريق قام بتنظيم محضر أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة المتهمين على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى؛ التي قررت توقيف المتهمين وفقا لأحكام المادة 444/11 من قانون العقوبات".