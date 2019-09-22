قضت محكمة جنايات الكرخ، الاحد، حكما بالسجن 21 سنة ضد متهم بجريمة النصب والاحتيال على المواطنين وانتحاله صفة رسمية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها على مدان اعترف بقيامه بإصدار كتب وأوامر مزورة منسوب إصدارها إلى مكتب رئيس الوزراء".
وأضاف أن "المتهم قام بابتزاز مواطنين آخرين وأخذ مبالغ نقدية منهم لقاء وعود بمنحهم مناصب في وزارات مختلفة، كما أوهم آخرين باستحصاله على قطع أراض لهم وأعمال نصب أخرى".
وتابع أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا لأحكام القرار 160 / أولا /1 لسنه 1983".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر جنايات الكرخ: السجن 21 سنة لمنتحل صفة مستشار في رئاسة الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.