نائب: الملف الأمني قد يكون حاضراً بزيارة عبد المهدي إلى الصين لهذا السبب

وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "زيارة عبد المهدي إلى الصين تضمنت رؤية جديدة للتعامل مع الشركات الصينية العاملة في مجالات مختلفة"، مبيناً أن "إنشاء أربع محطات للطاقة الكهربائية ودعم الصناعة المحلية إضافة إلى دعم مشروع ميناء الفاو الكبير من خلال دخول الشركات الصينية جميعها محاور مهمة وكان العراق بحاجة ماسة إلى دعمها وتطويرها".وأضاف البلداوي: "نتمنى أن تكون الزيارة ناجحة وأن يكون الوفد العراقي مفاوضاً بشكل جيد يمكننا من تحقيق مكاسب جديدة للعراق"، لافتاً إلى أن الوفد "شمل قيادات أمنية ما يعطي انطباعاً أولياً أن الملف العسكري سيكون حاضراً فيها بشكل أو بآخر سواء في مجال التسليح أو تبادل المعلومات".

ولفت البلداوي، إلى أن "تنويع مصادر التسليح هو أمر ضروري لضمان عدم حصول احتكار للمنظومة العسكرية العراقية من قبل جهة معينة دون غيرها".



ووصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الأول الخميس (19 أيلول 2019)، إلى الصين على رأس وفد حكومي كبير إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.