ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب فضائي

وقدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، التهنئة للعالم فاروق الباز عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

واطلق الاتحاد العالمي للفلك اسم "فاروق الباز" على كويكب بالفضاء تقديرًا لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بداية بمشروع "أبوللو" لاستكشاف سطح القمر في منتصف الستينيات، مرورا بتصوير الأرض من المدار برحلة "أبوللو سيوز" الأمريكية الروسية المشتركة.وهذه هي أول مرة يطلق فيها اسم عالم مصري، على أحد الكواكب.

ويحمل الباز درجة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس، ثم حصل على الدكتوراه عام 1964، وعمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو بين عامي 1967 و 1972، حيث كان أمينًا عامًا للجنة اختيار مواقع الهبوط لبعثات أبولو، والباحث المسؤول عن الملاحظات المرئية والتصوير، ورئيس مجموعة تدريب رواد الفضاء.

وساعدت أبحاث الباز عن الصحاري في إفريقيا والشرق الأوسط والصين وغيرها في فهم منشأ الصحراء وتطورها، وفقا لصحيفة (الفجر) المصرية.

وحاز العالم المصري العديد من الجوائز اهمها جائزة الإنجاز لأبولو ومن وكالة ناسا، وميدالية الإنجاز العلمي الاستثنائية.