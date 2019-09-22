ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب فضائي

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اعترافا بمساهماته البارزة بمجال الفضاء تم إطلاق اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا.
وهذه هي أول مرة يطلق فيها اسم عالم مصري، على أحد الكواكب.
وقدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، التهنئة للعالم فاروق الباز عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.
والعالم المصري فاروق الباز من مواليد عام 1938 بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية.
وساعدت أبحاث الباز عن الصحاري في إفريقيا والشرق الأوسط والصين وغيرها في فهم منشأ الصحراء وتطورها، وفقا لصحيفة (الفجر) المصرية.
وحاز العالم المصري العديد من الجوائز اهمها جائزة الإنجاز لأبولو ومن وكالة ناسا، وميدالية الإنجاز العلمي الاستثنائية.
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