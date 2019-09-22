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ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب فضائي

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اعترافا بمساهماته البارزة بمجال الفضاء تم إطلاق اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا.
واطلق الاتحاد العالمي للفلك اسم "فاروق الباز" على كويكب بالفضاء تقديرًا لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بداية بمشروع "أبوللو" لاستكشاف سطح القمر في منتصف الستينيات، مرورا بتصوير الأرض من المدار برحلة "أبوللو سيوز" الأمريكية الروسية المشتركة.

وهذه هي أول مرة يطلق فيها اسم عالم مصري، على أحد الكواكب.

وقدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، التهنئة للعالم فاروق الباز عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

والعالم المصري فاروق الباز من مواليد عام 1938 بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية.

 

 

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ويحمل الباز درجة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس، ثم حصل على الدكتوراه عام 1964، وعمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو بين عامي 1967 و 1972، حيث كان أمينًا عامًا للجنة اختيار مواقع الهبوط لبعثات أبولو، والباحث المسؤول عن الملاحظات المرئية والتصوير، ورئيس مجموعة تدريب رواد الفضاء.

وساعدت أبحاث الباز عن الصحاري في إفريقيا والشرق الأوسط والصين وغيرها في فهم منشأ الصحراء وتطورها، وفقا لصحيفة (الفجر) المصرية.

وحاز العالم المصري العديد من الجوائز اهمها جائزة الإنجاز لأبولو ومن وكالة ناسا، وميدالية الإنجاز العلمي الاستثنائية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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