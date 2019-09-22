روحاني في ذكرى الحرب مع العراق: لا أحد يجرؤ على شن الحرب على إيران

انطلقت اليوم الأحد، في طهران مراسم العرض العسكري للحرس الثوري والجيش الإيراني بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية، بكلمة للرئيس حسن روحاني.

وقال روحاني في الكلمة التي ألقاها أمام قادة الجيش والحرس الثوري، إن "العدو اليوم لا يجرؤ على اتخاذ القرار بشن عدوان على إيران".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "العدو بدأ حربا اقتصادية ويمارس الإرهاب الاقتصادي ضد إيران"، مشيرا إلى أن "الهدف هو تدمير إيران وتجزئتها".

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وأكد أن "إيران ستصمد في مواجهة الحرب الاقتصادية والنفسية والتهديد بالحرب العسكرية"، مشيرا إلى أن "الوجود الأمريكي يتسبب في زعزعة الأمن في الخليج والعراق وأفغانستان، وأن الولايات المتحدة تريد السيطرة على المنطقة وثرواتها".

وتابع الرئيس الإيراني ان قوات بلاده "وقفت إلى جانب العراق وسوريا وفلسطين وحاربت الإرهاب وجلبت الأمن للمنطقة"، مضيفا أن "إيران تمد يد الصداقة والأخوة لجميع دول الجوار ومستعدة للتغاضي عن أخطائهم السابقة".

وانطلقت فعاليات العرض العسكري السنوي صباح اليوم في طهران وعدد من المحافظات الأخرى بمناسبة ذكرى "الدفاع المقدس"، الحرب العراقية - الإيرانية التي اندلعت سنة 1980 وانتهت سنة 1988.