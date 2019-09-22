اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الاحد، ان محافظة نينوى سجلت اعلى كمية للامطار الساقطة لعام 2018. وقال الجهاز في تقرير اطلعت عليه الخليج 365، إن "محافظة نينوى سجلت اعلى كمية للامطار الساقطة لعام 2018 وبواقع 617.3 ملم تليها محافظة ديالى وبواقع 492.1 ملم تليها محافظة كركوك 484.8 ملم". وأضاف أن "اقل معدل للامطار كان في محافظة البصرة وبواقع 151.3 ملم".



يذكر ان البلاد شهدت خلال السنتين الماضيتين تساقط امطار غزيرة ادت في بعض الاحيان الى حدوث فيضانات في بعض المحافظات. يذكر ان البلاد شهدت خلال السنتين الماضيتين تساقط امطار غزيرة ادت في بعض الاحيان الى حدوث فيضانات في بعض المحافظات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحصاء: نينوى تسجل اعلى كمية للامطار الساقطة لعام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.