الاعرجي: حراك سياسي ضد الحكومة بعد عودة عبد المهدي من الصين

كشف نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، عن حراك سياسي ضد الحكومة سيكون بعد عودة رئيس الوزراء من الصين، مشيرا الى ان الحراك سيقوده واحد من فريقين. يتبع ...

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