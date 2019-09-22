افاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بأن الأنباء التي تحدثت عن تعرض الوفد العراقي لحادث خطير خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الصين، عارية عن الصحة.
ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله ان "الأنباء التي تحدثت عن تعرض الوفد العراقي الذي يزور الصين حاليا برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى خطر الموت، غير صحيحة، ولم يحدث أي شيء مما ذكر".
وأضاف أن "الوفد كان يمر عبر جسر هايوان وحدثت أمطار وعواصف، وهذا طبيعي بالنسبة للمناخ الصيني، ولم يُعرضنا هذا الشيء للخطر".
يذكر أن وسائل إعلام عراقية تناقلت معلومات عن تعرض الوفد العراقي الذي يتكون من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى خطر الموت وهم على جسر هايوان بسبب الأمطار والعواصف.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مرافق لعبد المهدي: لا صحة لتعرض الوفد العراقي لخطر الموت في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.