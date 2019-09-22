نائبة توجه سؤالاً للحكيم حول تخفيف الشكوى بشأن تجاوز الكويت على خور عبدالله

اعلنت النائبة عالية نصيف، الاحد، عن توجيهها سؤالاً الى وزير الخارجية محمد الحكيم حول تخفيف الشكوى بشأن تجاوز الكويت على خور عبدالله.

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "استناداً للمادة (٥١/٥٠) من النظام الداخلي لمجلس النواب، نرجو توجيه السؤال البرلماني التالي الى وزير الخارجية وتحديد أقرب جلسة للإجابة عنه، ومفاده (أعلنت وزارتكم الموقرة تقديم شكوى الى مجلس الأمن ونسخة منها الى الأمم المتحدة على تجاوز الكويت في خور عبدالله، فهناك أخبار عن سحب الشكوى أو تخفيفها الى استفسار، نرجو بيان صحة الخبر مع بيان اجراءاتكم بمتابعة الشكوى )".

وأضافت ان "السؤال الآخر الموجه الى وزير الخارجية مفاده (قدمت وزارتكم الموقرة مقترحاً لرئيس مجلس الوزراء حول التريث بالربط السككي مع الكويت، وقد حصلت الموافقة، فلماذا لم يتم إشعار الجانب الكويتي بقرار جمهورية العراق بخصوص التريث في الربط السككي مع الكويت".