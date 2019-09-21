برشلونة يسقط امام غرناطة بثنائية

رياضة 2019-09-21 | 22:59 1,533 مشاهدة تمكن فريق غرناطة من تحقيق الفوز على برشلونة في منافسات الليجا، بهدفين دون رد. والتقى الفريقان في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري الإسباني. افتتح رامون عزيز التسجيل لغرناطة بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من الشوط الأول. Advertisements في الشوط الثاني تسبب البديل أرتورو فيدال في احتساب ركلة جزاء لغرناطة بسبب لمسة اليد، وعاد الحكم لتقنية الفار وأكد صحتها.



وأضاف البديل ألفارو فاديو هدفًا ثانيًا لغرناطة في شباك البارسا. وأضاف البديل ألفارو فاديو هدفًا ثانيًا لغرناطة في شباك البارسا. انتهت المباراة بفوز غرناطة على برشلونة (2-0). بذلك يرفع غرناطة رصيده لعشر نقاط، وتجمد رصيد البارسا عند 7 نقاط.

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