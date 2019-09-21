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إنتر يطيح بميلان في ديربي الغضب بالكالتشيو الايطالي

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2019-09-21 | 22:36

إنتر يطيح بميلان في ديربي الغضب بالكالتشيو الايطالي

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نجح إنتر ميلان في التشبث بصدارته بعد التغلب على ميلان في مباراة الديربي بهدفين نظيفين سجلهما كلا من الكرواتي بروزوفيتش والبلجيكي روميلو لوكاكو.
انتهى الشوط الأول بين الطرفين بالتعادل السلبي مع أفضلية واضحة للنيراتزوري، الذي أضاع أكثر من فرصة سهلة، مع ندرة الفرص الحقيقية لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني تعاطف الحظ أخيراً مع إنتر ميلان بعد أن ارتطمت تسديدة بروزوفيتش بإحدى لاعبي ميلان لتخدع دوناروما وتسكن الشباك.


استمر ضغط النيراتزوري وأضاع أكثر من فرصة لم يحالفه فيها التوفيق بسبب ارتطام الكرة بالقائمين والعارضة مثل تسديدة بوليتانو وهجمة كاندريفا في نهاية المباراة، ناهيك عن فرصة لاوتارو مارتينيز في الشوط الأول.

تمكن إنتر ميلان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق روميلو لوكاكو من ضربة رأسية مميزة بعد عرضية رائعة من اللاعب نيكو باريلا.

بهذا الفوز ارتقى رصيد إنتر ميلان إلى 12 نقطة منفرداً بالصدارة بفارق نقطتين عن يوفنتوس أقرب منافسيه، بينما توقف رصيد ميلان عند 6 نقاط في المركز التاسع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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