إنتر يطيح بميلان في ديربي الغضب بالكالتشيو الايطالي

2019-09-21 | 22:36
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وفي الشوط الثاني تعاطف الحظ أخيراً مع إنتر ميلان بعد أن ارتطمت تسديدة بروزوفيتش بإحدى لاعبي ميلان لتخدع دوناروما وتسكن الشباك.
استمر ضغط النيراتزوري وأضاع أكثر من فرصة لم يحالفه فيها التوفيق بسبب ارتطام الكرة بالقائمين والعارضة مثل تسديدة بوليتانو وهجمة كاندريفا في نهاية المباراة، ناهيك عن فرصة لاوتارو مارتينيز في الشوط الأول.
تمكن إنتر ميلان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق روميلو لوكاكو من ضربة رأسية مميزة بعد عرضية رائعة من اللاعب نيكو باريلا.
بهذا الفوز ارتقى رصيد إنتر ميلان إلى 12 نقطة منفرداً بالصدارة بفارق نقطتين عن يوفنتوس أقرب منافسيه، بينما توقف رصيد ميلان عند 6 نقاط في المركز التاسع.
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