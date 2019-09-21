المرور تدعو لاصلاح الطريق السريع الرابط بين بغداد وبابل

دعت مديرية المرور العامة، السبت، الى اصلاح الطريق السريع الرابط بين بغداد وبابل. وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على مديرية الطرق والجسور اصلاح الاضرار الحاصلة على طريق المرور السريع من بغداد باتجاه بابل قرب ناحية الامام باتجاه النيل". Advertisements واضاف وليد ان "ذلك جاء بسبب كثرة الحوادث المتكررة". يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.

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