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مسلحون يسرقون مبلغا مالية ومصوغات ذهبية جنوبي بغداد

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افاد مصدر امني، السبت، بأن مجموعة مسلحة سرقت مبلغ مالي ومصوغات من منزل جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا مساء اليوم منزلا في حي ابو دشير بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، وقاموا بسرقة مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية".

 

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

 

يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر جرائم سرقة وسطو مسلح من قبل عصابات منظمة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن ملاحقة المجرمين اعتقال عصابات بين الحين والآخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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