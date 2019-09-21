مسلحون يسرقون مبلغا مالية ومصوغات ذهبية جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن مجموعة مسلحة سرقت مبلغ مالي ومصوغات من منزل جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا مساء اليوم منزلا في حي ابو دشير بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، وقاموا بسرقة مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".
يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر جرائم سرقة وسطو مسلح من قبل عصابات منظمة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن ملاحقة المجرمين اعتقال عصابات بين الحين والآخر.
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