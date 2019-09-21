كريم عفتان: تسجيل المغيبين قسريا لدى القضاء مفقودين مخالف للواقع

وقال الجميلي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مطالبة تسجيل الشكوى لدى القضاء بإعتبار المغيبين قسرياً مفقودين هو مخالف للواقع، لأن الجهة التي قامت بتغييبهم والزمان والمكان معلوم".

واوضح الجميلي ان "الغرض منه إسكات الأصوات التي تطالب بهم وإنهاء ملفهم بجعلهم موفقودين وتسري عليهم احكام المفقودين".



واضاف الجميلي ان "هذا الإجراء براءة لمن قام بالتغييب القسري بل إخلاء للحكومة من مسؤولية تحديد مصيرهم".