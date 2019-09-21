مانشستر سيتي يمزق شباك واتفورد بثمانية اهداف في البريميرليج

وكان أبطال البريمييرليج قد خسروا في المباراة الماضية أمام نورويتش سيتي بنتيجة 2-3، وتراجعوا خلف المتصدر ليفربول بـ5 نقاط كاملة، لكنهم نجحوا في العودة في لقاء اليوم ووجهوا انذار شديد اللهجة للمنافسين.وافتتح ديفيد سيلفا النتيجة لأصحاب الأرض مبكرًا في الثانية 50 بعد تمريرة رائعة من زميله كيفن دي بروين.

ولم ينتظر السيتزن كثيرًا، حتى أضاف سيرجيو أجويرو الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل 5 دقائق من تسجيل رياض محرز هدف فريقه الثالث.

واستطاع مانشستر سيتي في الدقيقة 15، تسجيل الهدف الرابع عن طريق برناردو سيلفا، لتصبح النتيجة 4-0 في أول ربع ساعة من زمن المباراة.

ولم يتهاون الفريق الوصيف لجدول الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد هذا الهدف، وأضاف نيكولاس أوتامندي الهدف الخامس في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بنتيجة كبيرة 5-0.



في الشوط الثاني، لم يختلف الأداء كثيرًا لتزيد حصيلة الأهداف لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، التي أضافت هدفين في الدقيقتين 49 و 60 من خلال برناردو سيلفا ليصل للهاتريك.

وقبل نهاية الشوط بخمس دقائق، نجح دي بروين في تسجيل الهدف الثامن لفريقه الإنجليزي بعد تمريرة من محرز.

بهذا الفوز، يحصد مانشستر سيتي ثلاث نقاط جديدة ليصل للنقطة رقم 13 ويقلص الفارق مع المتصدر ليفربول لنقطتين، مؤقتًا حتى معرفة نتيجة لقاءه غدًا مع تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج".

