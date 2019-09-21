الحشد يعلن ضبط مضافات لـ'داعش' وطائرة تحت الأرض في ديالى

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن ضبط مضافات تابعة لـ"داعش" وطائرة تحت الأرض في محافظة ديالى.
وذكر إعلام الحشد في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط مضافات تابعة لداعش وطائرة تحت الأرض في محافظة ديالى".
وكانت القوات الأمنية المشتركة قد تمكنت، الأيام الماضية من ضبط العديد من المضافات التابعة لتنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من محافظة ديالى.
وكانت القوات الأمنية المشتركة قد تمكنت، الأيام الماضية من ضبط العديد من المضافات التابعة لتنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من محافظة ديالى.
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