كشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحمداني، السبت، عن تفاصيل التفجير الذي استهدف مدخل مدينة كربلاء المقدسة امس، مبينا ان الارهابي المسؤول عن التفجير نفذ سابقا عمليتين "اجراميتين".
واضاف الحمداني، ان "منفذ التفجير كان يحمل عبوة ناسفة يتم تفجيرها عن بعد وضعها في المركبة القادمة من بغداد ومتجهة الى كربلاء"، لافتا الى ان "الارهابي من منطقة جرف النصر ويسكن الحي العسكري في المسيب وقام بتنفيذ عمليتين في القضاء قبل التفجير الاخير".
وتابع، ان "هناك حواضن في مناطق مختلفة لا تزال تتأثر بافكار الارهاب والتصريحات السياسية التصعيدية".
وانفجرت عبوة ناسفة داخل باص لنقل الركاب (كيا) امس الجمعة، (20 ايلول 2019) عند مدخل مدينة كربلاء واسفر عن مقتل 12 شخصا واصابة 5 اخرين بجروح وحروق متفاوتة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي: منفذ تفجير كربلاء مسؤول عن عمليتين سابقتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.