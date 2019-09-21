الخارجية تعلن التوصل لاتفاق مع مصر بشأن سمات الدخول للعراقيين

اعلنت وزارة الخارجية، السبت، عن التوصل لاتفاق مع مصر بشأن السماح بمنح العراقيين المقيمين في الخليج العربي والولايات المتحدة وأوروبا وكندا سمات دخول في المطار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الخارجية تتوصل مع الجانب المصري إلى السماح بمنح العراقيين المقيمين في الخليج العربي، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وكندا سمات دخول في المطار".

وكانت السفارة العراقية في مصر اعلنت في (19 ايلول 2019) أنها توصلت مع الجهات المعنية ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، الى إجراء يسمح باحتفاظ العراقيين القادمين الى مصر بجوازات سفرهم عند وصولهم إليها وعدم سحبها منهم في المطار، كما هو مُتبع منذ سنوات.