مجلس النواب يُنهي مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي

انهى مجلس النواب، السبت، مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى بجلسة اليوم، مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي".
وعقد مجلس النواب، السبت، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي.
وكان عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية حسن خلاطي أكد، في (16 ايار 2019)، ان مشروع قانون الضمان الصحي بصيغته الجديدة تضمن عدة نقاط ايجابية ستنعكس ايجابيا على الواقع الصحي بالبلد، مشيرا الى ان تطبيق القانون سيكون على ثلاث مراحل.
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