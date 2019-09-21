نواب عن بابل: الخروقات الامنية بالمحافظة تدل على ضعف الجهد الاستخباري

وقال النائب حسن فدعم بمؤتمر صحافي عقده مع مجموعة من نواب محافظة بابل وحضرته الخليج 365، "نعلم أن الارهاب لن يتوقف عن استهداف المدنيين، وينتهز كل فرصة لقتل ابناء شعبنا وهو لاينتمي الى دين او مذهب او وطن او بادئ الانسانية والعلاج له هو اجتثناثه بالطرق العسكرية والامنية والاستخبارية والفكرية وقد قامت قواتنا الامنية والحشد الشعبي بدورهم في تحرير الارض وتحقق الامن بدماء الابرياء".وأضاف ان "ماحصل من خروقات امنية بمحافظة بابل هو دليل على ضعف الجهد الاستخباري والامني"، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة وكافة المؤسسات الامنية لـ"عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذه الخروقات وتقديم تقرير مفصل الى مجلس النواب عن الحادثين الاول انفجار الدراجة النارية في المسيب والثاني الانفجار الذي حصل امس في سيطرة الوند وايجاد الحلول العاجلة".

واكد فدعم، "اننا نحمل الاجهزة الامنية الجهد الاكبر في حفظ الامن والمحافظة على الانجاز الذي تحقق بتضحيات كبيرة بذلها ابناء الشعب العراقي".



يذكر ان عبوة ناسفة انفجرت امس السبت، داخل عجلة قرب مدخل مدينة كربلاء، ما ادى الى مقتل 12 شخصا واصابة خمسة اخرين بحسب ما اعلنته خلية الاعلام الامني، فيما تمكنت قوة من الامن الوطني من اعتقال المنفذ على الفور.