البرلمان يصوت على تشكيل لجنة للتحقيق بالعقود التي ابرمتها وزارة الكهرباء

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيو، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته، اليوم، على تشكيل لجنة لتحقيق العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء من عام ٢٠٠٦ ولحد الآن".

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.