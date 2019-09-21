العراق يوقع مذكرة تفاهم مع تركيا لاسترداد 80 قطعة أثريّة

أعلنت وزارة الخارجية، السبت، توقيع العراق مذكرة تفاهم مع تركيا لاسترداد 80 قطعة أثرية. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الخارجية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة التركية لاسترداد 80 قطعة أثرية". وأوضح الصحاف، أن تلك القطع "كانت قد أخرجت من البلاد بطرق غير قانونية وعثرت عليها السلطات التركية عام 2008".

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