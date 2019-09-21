بعدما غطت مياه نهر الفرات اجزاء من الانبار.. الرمادي تطمئن المواطنين

اعتبر قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، السبت، ان ارتفاع مناسيب المياه في نهر الفرات مسيطر عليه، مطمأنا المواطنين بعدم التخوف من ذلك.

وقال الجنابي لـ الخليج 365، ان "ارتفاع مناسيب المياه في نهر الفرات جراء اطلاق كميات كبيرة من مياه سد حديثة الى سد الرمادي والورار مسيطر عليها ولا يوجد اي تخوف من حدوث اي خطر على المدنيين سوى المتجاوزين على نهر الفرات"، مشيرا الى "اننا سبق ان قمنا بإنذارهم ولمرات عديدة من رفع التجاوزات على نهر الفرات ".

واضاف ان "مديرية الموارد المائية اعلنت سيطرتها على ارتفاع مناسيب المياه وتقوم بعمليات تصريف دقيقة ومدروسة للحيلولة دون وقوع اي خطورة على المدنيين"، مبينا ان "الانباء التي تحدثت عن وجود خطورة على سكان مدينة الرمادي ومدن الانبار الاخرى ما هي الا زوبعة اعلامية كون ان الوضع مسيطر عليه".

Advertisements

واكدت خلية الاعلام الحكومي امس الجمعة، ان "منسوب المياه في نهر الفرات ارتفع ضمن مساره في محافظة الانبار ضمن الحدود الاعتيادية للنهر"، مشيرة الى ان "وزارة الموارد المائية عزت ذلك الى زيادة الاطلاقات المائية لسد حديثة".

وتابعت ان "الاطلاقات الحالية في سدة الرمادي تمثل‎ 25 ‎% من استيعاب نهر الفرات"، مرجحة "وجود اطلاقات اضافية على نهر الفرات للتخفيف عن بحيرة سد حديثة تحسبا لزيادة الايرادات المائية المحتملة بفعل الامطار التي من المتوقع تساقطها على حوض النهر مع بدء الموسم الشتوي القادم".