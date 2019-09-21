في يومه الثاني.. الفرات يغطي اجزاء من الانبار 'صور'

ما يزال مستوى مناسيب نهر الفرات في محافظة الانبار ترتفع تدريجيا، والتي غطت اجزاء من المناطق القريبة من النهر.

واكدت خلية الاعلام الحكومي ان "منسوب المياه في نهر الفرات ارتفع ضمن مساره في محافظة الانبار ضمن الحدود الاعتيادية للنهر"، مشيرة الى ان "وزارة الموارد المائية عزت ذلك الى زيادة الاطلاقات المائية لسد حديثة".

وتابعت ان "الاطلاقات الحالية في سدة الرمادي تمثل‎ 25 ‎% من استيعاب نهر الفرات"، مرجحة "وجود اطلاقات اضافية على نهر الفرات للتخفيف عن بحيرة سد حديثة تحسبا لزيادة الايرادات المائية المحتملة بفعل الامطار التي من المتوقع تساقطها على حوض النهر مع بدء الموسم الشتوي القادم".

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