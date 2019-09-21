تفجير ١٧ صاروخا عثر عليها بقرية في صلاح الدين

أفاد مصدر امني، السبت، بتفجير ١٧ صاروخا من نوع sbg9 تحت السيطرة عثر عليها بقرية في صلاح الدين.
وقال المصدر في بيان تلقت الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تفجر١٧ صاروخا من نوع sbg9 تحت السيطرة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الصورايخ عثر عليها خلال عملية تفتيش ضمن احد البساتين في قرية بيشكان ضمن صلاح الدين".
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