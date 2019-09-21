بعد منعها من السفر بحجة عدم وجود موافقات رسمية.. وفاة الطفلة بتول في ذي قار

توفيت الطفلة بتول التي تسكن قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار، بعد منعها من السفر بحجة عدم وجود موافقات رسمية لنقلها مع اجهزتها الطبية الى الخارج.

وقال مراسل الخليج 365، ان الطفلة بتول المصابة بمرض اعوجاج العمود الفقري والتي تسكن قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار، توفيت بعد معاناة طويلة مع المرض الذي كلف علاجه بعملية جراحية خارج العراق مبلغ عشرة الاف دولار.

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واضاف انه مؤخرات جمعت تبرعات من ناشطين الا انه تم رفض نقلها عبر مطار بغداد الا بوجود "سدية طبية"، ما اخر سفرها لعدة ايام، مشيرا الى انه بعد توفير "السدية الطبية الخاصة" منعت مرة اخرى من السفر بحجه عدم وجود موافقات رسمية لنقلها مع اجهزتها الطبية وقنينة الغاز.

وتابع ان بتول عادت الى مستشفى للرفاعي وفارقت الحياة، رغم مناشدات اطلقت من قبل ذويها الى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، لكن من دون رد.