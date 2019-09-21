2019-09-21 | 10:48
المصدر:
276 مشاهدة
غادر وفد نادي القوة الجوية، صباح اليوم السبت، الى دولة الكويت من اجل الاستعداد لمواجهة فريق السالمية الكويتي في إطار منافسات إياب دور الـ32 من "كأس محمد السادس" للاندية العربية الابطال.
وخاض الصقور يوم امس، وحدة تدريبية في البصرة، قبل ان يشد الرحال الى الكويت اليوم لاكمال ما بدأه امام السالمية بتغلبه ذهاباً 3-1 في كربلاء.
وستقام المباراة على ملعب ثامر في الكويت يوم الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد الصقور يحلق الى الكويت لمواجهة السالمية بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.