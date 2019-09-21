وفد الصقور يحلق الى الكويت لمواجهة السالمية بالبطولة العربية

وخاض الصقور يوم امس، وحدة تدريبية في البصرة، قبل ان يشد الرحال الى الكويت اليوم لاكمال ما بدأه امام السالمية بتغلبه ذهاباً 3-1 في كربلاء.

وستقام المباراة على ملعب ثامر في الكويت يوم الثلاثاء المقبل.