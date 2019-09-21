الداخلية: الإطاحة بأكبر مورد للمخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، السبت، الإطاحة بـ"أكبر" مورد للمخدرات والمؤثرات العقلية و"الموزع الرئيسي" في محافظة ميسان بعد مطارة استمرت نحو ساعتين.
وأضاف معن، أنه "تم إلقاء القبض على هذا المتهم بعد مطاردة استمرت نحو ساعتين ضمن قاطع المسؤولية، كما ألقت القوة المنفذة للواجب القبض على متهم لآخر كان برفقته وهو من أبرز الموزعين النشطين لبيع الحبوب هناك وقد ضبطت بحوزتهما كميات من الحبوب المخدرة".
وفي سياق ذي صلة، تابع معن أن "مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان تمكنت من استدراج متهم آخر كان يقوم بجلب الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية للمتهم الأول، وجاءت عملية القبض بعد نصب كمين محكم له، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصولياً لإكمال أوراقهم التحقيقية وإحالتهم للقضاء".
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