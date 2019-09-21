الداخلية: الإطاحة بأكبر مورد للمخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان

وقال معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال عملية نوعية استباقية، قوة مشتركة من مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وفصيل سوات شرطة ميسان، تطيح بأكبر مورد للمخدرات والمؤثرات العقلية ويعد الموزع الرئيسي في المحافظة، صادره بحقه ثماني مذكرات قبض قضائية، فضلا عن دعوى خطف".وأضاف معن، أنه "تم إلقاء القبض على هذا المتهم بعد مطاردة استمرت نحو ساعتين ضمن قاطع المسؤولية، كما ألقت القوة المنفذة للواجب القبض على متهم لآخر كان برفقته وهو من أبرز الموزعين النشطين لبيع الحبوب هناك وقد ضبطت بحوزتهما كميات من الحبوب المخدرة".

وفي سياق ذي صلة، تابع معن أن "مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان تمكنت من استدراج متهم آخر كان يقوم بجلب الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية للمتهم الأول، وجاءت عملية القبض بعد نصب كمين محكم له، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصولياً لإكمال أوراقهم التحقيقية وإحالتهم للقضاء".