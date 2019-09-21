مرجع ديني: استقالة وزير الصحة جرس انذار خطير لكل المسؤولين في الدولة

اعتبر المرجع الديني جواد الخالصي، السبت، استقالة وزير الصحة علاء العلوان جرس انذار خطير لكل المسؤولين في الدولة، فيما اشار الى أن هناك عدم وضوح في نتائج الإصلاحات التي نادى بها الكثير وتبنتها الحكومة العراقية.
واشار الخالصي الى، أن "لا حل للوضع الراهن إلا بالتغيير الشامل"، لافتا الى أن "هناك عدم وضوح في نتائج الإصلاحات التي نادى بها الكثيرون والتي تبنتها الحكومة العراقية".
وأضاف، أن "الوزير المستقيل شخصية معروفة ومتخصص، وكان في مواقع وزارية ومسؤوليات متعددة، وعرف عنه الاخلاص والجدية في العمل، ولا شك يجب ان يكون هذا مع النزاهة التي عرفت عنه ايضاً، ولكنه حين يصل إلى هذه النتيجة فيستقيل ويقول ان قوى الفساد لا يمكن ان تسمح لأي عمل صالح، ولا يمكن معالجة الوضع بالطرق التقليدية، فلا بد من ثورة عارمة، وهذا أمر جداً مهم وخطير وصل إليه مسؤول في هذه الدولة نفسها".
وقدم وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان في (15 ايلول 2019) استقالته إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بسبب "الضغوط والتدخلات السياسية في عمل الوزارة".
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